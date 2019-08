(ANSA) – ROMA, 25 AGO – “La discontinuità deve essere garantita anche da un cambio di persone”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una conferenza stampa nella sede del partito, parlando dell’ipotesi di un governo fra Pd e M5S. “Abbiamo un mandato sancito dalla direzione di dare vita a un governo di svolta e discontinuità per il futuro del Paese – ha spiegato – Siamo al lavoro per un patto di governo, non per costruire ultimatum e contrapposizioni”.