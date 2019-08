(ANSA) – ROMA, 25 AGO – “L’Italia non capirebbe un rimpastone del governo che è caduto”. Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti, parlando al Nazareno della possibilità di dar vita a un esecutivo fra Pd e M5S, spiegando di essere “convinto che si può lavorare e trovare una soluzione, in un confronto reciproco, capendoci e interloquendo l’uno con l’altro. Noi faremo di tutto per cercare una soluzione possibile che, non nego, a questo punto non si è determinata”. All’Italia “serve un programma green”, ha aggiunto, con una nuova “serie di investimenti” in particolare nella scuola e nella sanità. “Siamo pronti già da domani a riunirci” con il M5s “per capire come andare avanti” sui temi di governo, a partire dal tema di come “abbassare tasse a redditi medio bassi”, ha concluso.