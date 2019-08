(ANSA) – ROMA, 25 AGO – Vittoria sofferta per l’Atletico Madrid nella seconda giornata della Liga. La squadra di Diego Pablo Simeone si è imposta per 1-0 nel Municipal di Butarque, contro il Leganes allenato da Mauricio Pellegrino. Ha deciso la rete del centrocampista Vitolo, messa a segno al 26′ della ripresa, su splendida preparazione di Joao Felix. I ‘Colchoneros’ restano in vetta alla classifica (6 punti) affiancati dal Siviglia, che venerdì sera ha vinto il derby andaluso sul campo del Granada (1-0).