(ANSA) – LODZ (POLONIA), 25 AGO – È arrivata la seconda vittoria per la nazionale italiana impegnata negli Europei di pallavolo femminile che si stanno svolgendo in Polonia, Turchia, Ungheria e Slovacchia. In una partita del gruppo B, Malinov e compagne hanno avuto la meglio sull’Ucraina per 3-0 (25-16, 25-18, 25-10) dominando dall’inizio alla fine. Le ragazze del ct Mazzanti sono scese in campo con l’atteggiamento giusto, e non hanno mai permesso alle avversarie di rimanere a contatto, imponendo sempre il proprio ritmo. Nel primo parziale le vicecampionesse mondiali hanno sfruttato bene il servizio e Malinov è stata brava a variare il gioco in attacco. Nella seconda frazione l’Italia è partita forte, poi ha accusato un piccolo calo, ma dopo aver superato il momento di difficoltà tutto è filato liscio. Nella terza frazione l’ottima serie in battuta di Egonu ha scavato un ampio margine e le fasi successive non hanno fatto altro che confermare il dominio dell’Italia. Domani le azzurre torneranno in campo per affrontare il Belgio.