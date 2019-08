(ANSA) – ROMA, 25 AGO – “Ho visto cose fatte meno bene anche per le caratteristiche dei miei. Il risultato negativo non va bene, ma cerco di fare un’analisi approfondita sullo svolgimento della partita e la capacità interpretare alcune cose”. E’ un Marco Giampaolo deluso quello che commenta la battuta d’arresto del suo Milan contro l’Udinese. “Nella sconfitta ci sono tanti spunti su cui riflettere – aggiunge -, e il possesso palla deve avere sviluppo offensivo migliore. Il mercato? non mi interessa soprattutto dopo una sconfitta: sarebbe una mancanza di rispetto verso i miei. Io faccio riflessioni sulla partita e la capacità dei tre davanti di interpretare le cose che chiedo loro, e se ne hanno le caratteristiche. La mia visione è quella di un Milan diverso nelle soluzioni offensive. Suso e Castillejo? non è solo loro, ma anche Piontek, che ha movimenti da prima punta, devo ‘riorganizzarli'”. E ancora: “bisogna farli giocare nel loro ambito naturale. Se passerò al 4-3-3? li vedrete messi diversamente. Devo lavorarci”.