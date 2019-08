(ANSA) – ROMA, 25 AGO – Il Barcellona trova il primo successo nella Liga, sbarazzandosi nettamente in un Camp Nou gremito del Betis Siviglia per 5-2. Privo di Leo Messi, Luis Suarez e Ousmane Dembelé, la squadra di Ernesto Valverde è andata sotto al 15′, quando Fekir, con un preciso rasoterra, ha battuto il portiere Ter Stegen. Prima dell’intervallo Antoine Griezmann, al primo centro in blaugrana, ha battuto il portiere andaluso Martin. Nella ripresa ancora in gol il francese al 5′, con un gran sinistro a effetto. Il giovane Carles Perez ha calato il tris all’11’, Jordi Alba ha fatto poker al quarto d’ora, infine Vidal ha firmato il 5-1 al 32′. Inutile il secondo gol andaluso con Moron al 34′. Con questa vittoria i blaugrana riscattano il ko nel finale a Bilbao contro l’Athletic alla prima giornata e conquistano i primi 3 punti, agganciando il Maiorca, il Levante di Valencia e i galiziani del Celta Vigo.