(ANSA) – ROMA, 25 AGO – “E’ mancato tutto, dovevamo essere più efficaci dal punto di vista della manovra. Non siamo partiti bene, la Lazio ha giocato come il gatto con il topo; ci ha fatto uscire e poi ci hanno punito, abbiamo preso gol quando la squadra facendo meglio e ci ha tagliato le gambe. La lazio ha meritato questa vittoria, noi dobbiamo andare a migliorare la qualità della rosa e lavorare dal punto di vista tecnico e tattico”. E’ un Eusebio Di Francesco sconsolato quello che commenta il brutto Ko della sua Samp a Marassi contro la Lazio. “Il mercato? Abbiamo bisogno di rinforzi – è l’allarme del tecnico -, gli altri hanno una fisicità maggiore rispetto a noi. Avevo visto dei passi in avanti, è normale che questa partita ci butterà un po’ giù ma dobbiamo ripartire subito. Al di là del fatto di migliorare la squadra oggi non siamo riusciti ad esprimerci nel migliore dei modi, la colpa è mia se i ragazzi non ci sono riusciti. Mi auguro si possa fare mercato e migliorare in ogni reparto”.