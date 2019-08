(ANSA) – ROMA, 26 AGO – E’ misteriosamente sparito ieri il gigantesco murale dedicato alla Brexit che Banksy aveva eseguito nel maggio 2017 su un’intera parete di un edificio nelle vicinanze del porto di Dover, nel sudest dell’Inghilterra. Secondo quanto riporta oggi la Cnn, che pubblica le immagini della parete con e senza l’opera, il murale – che raffigurava un operaio impegnato a cancellare una delle stelle dalla bandiera d’Europa – è scomparso durante il fine settimana. L’opera, eseguita su una parete laterale dell’edificio dell’ex Castle Amusements, era ormai diventata un punto di riferimento nella città che ospita il porto dei traghetti che collegano il Regno alla Francia. Un residente di Dover, David Joseph Wright, ha detto alla Cnn che un’impalcatura a 4 livelli è stata eretta sabato scorso davanti alla parete e che ieri mattina il murale non c’era più. In passato la famiglia proprietaria dell’edificio aveva espresso l’interesse di vendere l’opera, ma non è chiaro se questa sia stata rimossa o coperta con della vernice.