(ANSA) – ROMA, 26 AGO – ”C’e’ stato qualcosa che non ha funzionato nella collaborazione tra arbitro e Var, un errore che va corretto e non va ripetuto”. Il designatore arbitrale, Nicola Rizzoli, ammette l’errore commesso dal direttore di gara Massa sul rigore concesso a Mertens in Fiorentina-Napoli. Massa e l’uomo Var Valeri saranno fermati? “E’ indubbio che un allenatore fa giocare chi è più in forma e i provvedimenti che prenderemo saranno nella direzione di metterli nella condizione migliore per arbitrare. Valuteremo loro condizione psicofisica”