(ANSA) – ROMA, 26 AGO – ”Le Nazionali stanno bene con delle criticità per il fatto che i campionati in Italia sono partiti in ritardo rispetto ad altri campionati”. A Radio anch’io lo sport il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina rassicura sulle condizioni degli azzurri in vista delle qualificazioni agli Europei di calcio. ”Siamo ottimisti per il lavoro di Mancini anche per quanto riguarda i giovani poco utilizzati nelle loro squadre”. Gravina dice la sua sul via della Serie A: ”ho visto una Lazio in grande spolvero, mentre la Roma e il Milan sono in difficoltà. La partenza della Juve è stata in linea, mentre molto bene il Napoli”.