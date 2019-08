(ANSA) – ROMA, 26 AGO – Dopo la sfida dello scorso maggio a Madrid in coppia con Miguel Paixao (ex compagno di squadra nello Sporting Lisbona) Cristiano Ronaldo è tornato sul green. Il fenomeno della Juventus, con la fidanzata Georgina e i quattro figli, ha festeggiato il successo per 1-0 contro il Parma concedendosi una domenica di golf al Royal Park i Roveri di Torino, circolo della famiglia Agnelli. Stregato dal green, CR7 ha postato una foto su Instagram al fianco di tutti i suoi amori tra sorrisi, “ferri” e palline. Il cinque volte Pallone d’Oro prepara così la super sfida di sabato prossimo al Napoli in programma all’Allianz Stadium.