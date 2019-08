(ANSA) – BOLOGNA, 26 AGO – “Determinazione e attaccamento alla sua squadra. Le immagini di ieri sera ci danno fiducia per il futuro”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Bologna Virginio Merola, all’indomani della presenza a sorpresa di Sinisa Mihajlovic a Verona, in panchina per la prima di campionato, a 40 giorni dall’inizio delle cure dopo la diagnosi di leucemia “Come sindaco della nostra città volevo ringraziare Sinisa Mihajlovic per questo importante avvio di campionato, è stato un bellissimo esempio. Con il Bologna Fc abbiamo una bella strada da fare assieme”, prosegue il primo cittadino.