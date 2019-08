(ANSA) – BANGKOK, 26 AGO – La capitale indonesiana sarà trasferita da Giacarta a una nuova città tutta da costruire nell’isola del Borneo. Lo ha annunciato oggi il presidente indonesiano Joko Widodo, rieletto pochi mesi fa. L’intenzione di spostare la capitale era nota da tempo, ma non era mai stato reso noto dove. La nuova capitale verrà costruita tra i distretti di Penajam Paser e Kutai Kertanegara, nell’est del Borneo. Il piano prevede costi per circa 30 miliardi di euro, il 19% dei quali provenienti dalle casse statali e il resto finanziato da privati o partnership miste tra pubblico-privato. A trasferimento avvenuto, non prima di cinque anni, si stima che nella nuova capitale abiteranno e lavoreranno circa un milione e mezzo di funzionari pubblici. Giacarta conta 10 milioni di abitanti, ma il triplo se si considerano le città limitrofe nell’area periferica, e sta gradualmente sprofondando. Anche a causa del previsto innalzamento del livello dei mari, si crede che nei prossimi decenni l’affollata metropoli finirà sott’acqua.