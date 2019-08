(ANSA) – BOLZANO, 26 AGO – Nuovo colpo della polizia austriaca contro i ‘trafficanti di funghi’ italiani. A Pfunds, in Tirolo, una coppia di turisti italiani è stata trovata in possesso di 42 chili di porcini e finferli, custoditi in box frigo nel bagagliaio della loro macchina. L’uomo di 56 e la donna di 46 anni – scrive l’agenzia Apa – hanno dichiarato che fossero per “uso personale”, la normativa austriaca consente però solo la raccolta di due chili di funghi a persona al giorno. La scorsa settimana la polizia tirolese aveva colto in flagranza tre italiani con ben 62 chili di porcini. Per loro era scattata una multa di 1.000 euro. I tabloid austriaci regolarmente tornano ad occuparsi dei raccoglitori semi-professionisti italiani, che in questa stagione visitano i boschi tirolesi, battezzandoli “mafia dei funghi”.