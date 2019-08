(ANSA) – NOVI LIGURE (ALESSANDRIA), 26 AGO – Ultimo saluto a Novi Ligure, con rito civile nello Stadio ‘Girardengo’, al 18enne Alex Zambrano, il diciottenne di Basaluzzo, è morto il 21 agosto per le ferite riportate in un incidente stradale il 9 agosto a periferia di Casal Cermelli. Appassionato di calcio, aveva giocato in alcune squadre del Novese, oltre che nell’Atalanta Bergamasca; nel capoluogo lombardo aveva frequentato l’istituto tecnico aeronautico ‘Locatelli’. Nel prossimo campionato avrebbe vestito la maglia dell’USD Spinetta Marengo – team del sobborgo di Alessandria – con i gradi di capitano. Donati gli organi. La bara, bianca, è stata portata a spalle lungo la pista di atletica tra gli applausi delle persone sugli spalti. (ANSA).