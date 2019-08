(ANSA) – BOLOGNA, 26 AGO – Lo hanno attirato in una zona isolata, indicando come luogo per la consegna delle pizze un indirizzo che non avrebbe mai trovato, poi lo hanno minacciato con pistola e coltelli, picchiato e rapinato. L’aggressione è avvenuta ieri sera in una zona periferica di Bologna e la vittima è un fattorino di 27 anni, di origine pachistana, che effettua le consegne per una pizzeria da asporto. Lo hanno affrontato in quattro: tre erano incappucciati, mentre la persona che ha fatto da ‘esca’ fingendo di essere il cliente che aveva ordinato le pizze è stato descritto come un uomo sui 25-30 anni, capelli neri e pizzetto. La vittima è stata medicata sul posto dal 118, ha denunciato l’accaduto alla Polizia che ha avviato le indagini per identificare gli aggressori, anche visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.