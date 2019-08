(ANSA) – BIARRITZ, 26 AGO – Una lunga nuotata nell’oceano, che ha costretto un imponente dispiego di forze dell’ordine, con l’impiego addirittura dei sommozzatori della polizia. L’iniziativa del premier Boris Johnson, che all’alba di ieri si è tuffato nell’oceano, ha scatenato le polemiche sula stampa britannica. Johnson ha infatti nuotato per 450 metri, contornato dai sommozzatori della polizia. Lui se l’è cavata con una battuta, in chiave Brexit, ovviamente: “Lasciatemi fare una metafora. Ho nuotato attorno a quella roccia”, ha detto, mostrando un grande scoglio non lontano dalla spiaggia. “Da qui – ha proseguito – non potresti dire che c’è un enorme buco in quella roccia. C’è una via per passarci attraverso. Il punto con l’Ue è che c’è una via, ma non puoi trovarla se stai semplicemente seduto sulla spiaggia”.