(ANSA) – UDINE, 26 AGO – Arrivare per tempo e con il minor numero possibile di oggetti personali, per favorire le operazioni di controllo al filtraggio. E’ questo l’invito rivolto dalla Questura di Udine agli spettatori che mercoledì 28 agosto saranno a Lignano Sabbiadoro per assistere alla data bis del Jova Beach Party sull’arenile del Villagio Bella Italia. Nella località balneare friulana sono attese circa 30-35 mila persone. La Questura di Udine, che coordinerà il servizio di ordine pubblico, attivo dalle 9 con servizi preventivi fino al termine dell’evento, cui parteciperanno circa 200 unità di personale con rinforzi da reparti esterni della Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza con unità navali, Guardia Costiera e Polizia locale, ha limato il dispositivo che già aveva funzionato per la prima data del 6 luglio scorso nella stessa location. I cancelli apriranno alle 14, due ore prima l’inizio dell’evento, con accesso da entrambi i lati del Villaggio Bella Italia. (ANSA).