(ANSA) – BRESCIA, 26 AGO – Ha spruzzato spray al peperoncino in faccia ad un giovane e gli ha strappato la collanina. È accaduto nella serata di sabato alla festa di Radio Onda d’urto di Brescia. In base alle descrizioni fornite l’autore del gesto è stato bloccato e arrestato dalla Polizia di Stato. Si tratta di un 24enne di origini moldave che in tasca aveva lo spray usato e la catenina rubata. È accusato di rapina.