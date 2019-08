(ANSA) – WASHINGTON, 26 AGO – Donald Trump non ha partecipato alla sessione del G7 su clima, biodiversità e oceani. Quando gli è stato chiesto conto dai reporter, il tycoon è sembrato suggerire che i colloqui sul clima non erano ancora iniziati. Ma poi il presidente francese Emmanuel Macron ha riferito che solo Trump ha disertato la sessione perché in coincidenza con altri bilaterali.