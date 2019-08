(ANSA) – ROMA, 26 AGO – L’Italia chiude con una sconfitta contro la Nuova Zelanda, per 88-82, la serie di match in preparazione ai mondiali di basket in Cina. Gli azzurri, impegnati nel Torneo AusTiger, avevano perso di misura sia con la Serbia sia con la Francia prima di questo nuovo ko. “La preparazione non è finita nel modo in cui volevamo – commenta il ct, Meo Sacchetti -. La costante è che ci manca sempre la lucidità nei minuti finali. E’ un passo indietro”. Il tecnico ha deciso di rinviare al 29 agosto, a immediato ridosso dell’esordio nel torneo iridato il 31 con le Filippine, gli ultimi due ‘tagli’ per arrivare alla lista definitiva dei 12 atleti da schierare.