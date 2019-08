(ANSA) – WASHINGTON, 26 AGO – Leonardo DiCaprio scende in campo per l’Amazzonia: se i Paesi del G7 hanno deciso di sbloccare un aiuto di 20 milioni di dollari contro gli incendi nella foresta brasiliana, la fondazione ambientalista Earth Alliance, che l’attore americano ha contribuito a creare, ha già sviluppato un fondo di emergenza con 5 milioni di dollari. Lo rende noto la stessa fondazione e l’attore premio Oscar ha ritwittato il messaggio. I fondi sono destinati alle comunità indigene e ad altri partner locali che lavorano per proteggere la biodiversità dell’ Amazzonia contro la diffusione dei roghi. DiCaprio ha pubblicato anche una serie di video e immagini su Instagram e ha invitato i follower a contribuire economicamente: “tutte le tue donazioni andranno ai partner che lavorano sul campo. Senza l’Amazzonia, non possiamo tenere sotto controllo il riscaldamento della Terra. I polmoni del pianeta sono in fiamme (…) L’Amazzonia ha bisogno di più delle nostre preghiere”, scrive la star.