(ANSA) – MATERA, 26 AGO – Il Red Bull Art of Motion sta per tornare. È stata infatti svelata la data dell’evento: sabato 5 ottobre a Matera. La competizione – organizzata da Red Bull e patrocinata dal Comune di Matera e dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 – dal 2007 mette a confronto l’elite del freerunning internazionale e quest’anno si terrà per la prima volta in Italia, nella suggestiva cornice della Capitale Europea della Cultura 2019: il percorso sarà nell’area adiacente al Palazzo del Casale e in gara ci saranno 18 atleti provenienti da tutto il mondo, tra cui un italiano ancora da individuare. Tre posti sono già assegnati: uno all’ucraino Alexander Titarenko, vincitore dell’ultima edizione di Red Bull Art of Motion (Santorini 2017), uno al polacco Krystian Kowalewski, trionfatore all’Air Wipp Challenge, e uno all’inglese Ed Scott, che ha conquistato il Napc 2019 di Vancouver.