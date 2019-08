CARACAS – Il Torneo Clausura ha un nuovo leader: il Metropolitanos. La squadra allenata da José María Morr ha travolto per 3-0 lo Zulia ed ha approfittato dei passi falsi di Mineros e Trujillanos per balzare in vetta alla classifica.

Le reti viola sono state griffate da Ángel Osorio (26’), Daniel Pérez (37’) e Juan Mancín (80’). Nella sfida disputata sul campo dello stadio Olímpico, mister José María Morr ha schierato due calciatori italo-venezuelani Andrés Ferro e Christian Larotonda, entrambi hanno giocato l’intera gara. Sull’altra sponda a rappresentare la nostra collettività c’erano Andrés Maldonado Manzini e il mister Francesco Stifano.

A San Cristóbal, il match clou della giornata tra Deportivo Táchira e Mineros non delude. Nel primo tempo i gialloneri dominano a piacere l’incontro grazie alle reti di Juan García Reyes (3’), Carlos Lujano (45+1’), Esli García (50’). Poi nella ripresa, gli ospiti mettono il piede sull’acceleratore e trovano i gol grazie a Francisco Pol (62’) ed Argenis Gómez (69’) per regalare ai tifosi di Pueblo Nuevo un finale da vivere con il rosario in mano.

Nello stadio José Alberto Pérez, il protaginsta é il portiere Álvaro Forero con tre interventi felini, dove spicca un rigore parato a Bernardo Añor, ha mantenuto lo 0-0 nel tabellone luminoso. Nella ripresa il forte acquazzone che si é abbattuto sull’impianto della città dei sette colli ha condizionato lo svolgimento della gara.

Con reti di Arles Flores (52’) e Richard Badillo (90+2’) il Deportivo La Guaira batte 2 – 0 il Carabobo sul campo dello stadio Olímpico.

Il Llaneros si aggiudica (3 -1) il “derby salvezza” con l’Estudiantes de Caracas. Sul campo del Rafael Calles Pinto i padroni di casa si portano in vantaggio con il rigore trasformato da Yonaiker Reyes (16’), gli accademici trovano il pari con Luis González (46’). Sul finale, grazie ai gol di Carlos Yánez (72’) e Reyes (86’) il “batallón santo” porta a casa l’intera posta in palio.

Hanno completato il programma della sesta giornata: Academia Puerto Cabello – Estudiantes de Mérida 1 – 1, Aragua – Monagas 1 -1 (giocata venerdí), Deportivo Lara – Atlético Venezuela 0 – 1, Lala Fútbol Club – Portuguesa 0 – 2. In questo turno di campionato ha riposato lo Zamora.

(di Fioravante De Simone)