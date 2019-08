(ANSA) – ROMA, 26 AGO – Cinque debuttanti, molte conferme ed esclusioni eccellenti. Il Team Usa, che si prepara ad affrontare la spedizione europea alla prossima Solheim Cup – la Ryder al femminile – in programma dal 13 al 15 settembre in Scozia, è completo. Con le due scelte di Juli Inkster (Stacy Lewis e Morgan Pressel) – la prima golfista a capitanare per la terza volta gli Stati Uniti nella competizione – il roster delle campionesse in carica è definito. A Gleneagles non ci sarà spazio per Cristie Kerr, la player più vincente nella storia della Solheim Cup. Lo scarso stato di forma della 41enne di Miami non ha convinto la Inkster che, seppure con dispiacere, ha optato per due profili oggi più convincenti. Lexi Thompson, Nelly Korda, Danielle Kang, Lizette Salas, Jessica Korda, Marina Alex, Megan Khang, Bretagna Altomare, Angel Yin, Annie Park, Lewis e Pressel. Questo il Team degli Stati Uniti che tra poche settimane darà l’assalto al terzo successo consecutivo contro l’Europa di Catriona Matthew.