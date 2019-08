ROMA. – É un inno all’Irlanda la terza tappa della 74/a edizione della Vuelta di ciclismo, con la vittoria in volata di Sam Bennett e la conferma in maglia rossa del connazionale Nicholas Roche.

Sul traguardo di Alicante, dopo 188 chilometri di percorsi da Ibi-Ciudad del Juguete, tutte le previsioni erano per un arrivo in volata: così è stato, con il velocista della Bora Hansgrohe che non ha avuto difficoltà a regolare gli avversari di turno per conquistare la dodicesima vittoria stagionale.

Alle sue spalle si sono classificati il belga Edward Theuns e lo sloveno Luka Mezgec.

Roche ha faticato meno di Bennett per difendere la maglia di leader conquistata solo ieri, in una frazione che non ha offerto grandi emozioni. L’unica fuga, portata avanti soprattutto dalla maglia a pois Angel Madrazo, è stata riassorbita dal gruppo già ad una quarantina di chilometri dal traguardo, con le squadre dei velocisti che hanno preso il comando delle operazioni, mentre la Team Sunweb pensava a proteggere Roche da qualsiasi sorpresa.

L’irlandese mantiene così il suo esiguo vantaggio sui colombiani Nairo Quintana, staccato di due secondi e Rigoberto Uran, che ne ha otto di ritardo.

Domani la quarta tappa, la Cullera-El Puig, di 175 km, propone un’unica salita di terza categoria ad un quinto del percorso e sembra adatta ad un’altra sfida tra velocisti.