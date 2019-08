(ANSA) – ROMA, 26 AGO – Il primo ministro britannico Boris Johnson, in conferenza stampa al G7 di Biarritz, afferma che a suo avviso resta difficile raggiungere un accordo con l’Ue sulla Brexit, ma si dice ancora fiducioso che lo si possa ottenere, augurandosi che il parlamento britannico sostenga questi sforzi. “Stiamo lavorando sodo per un accordo ma per ora c’è disaccordo”, ha detto il premier, aggiungendo tuttavia che il messaggio sull’eliminazione del backstop “è stato ricevuto. Vediamo cosa otteniamo”, ha rimarcato.