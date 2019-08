BOLOGNA.- Un’ondata d’affetto senza confini. Il gesto di Sinisa Mihajlovic, uscire dall’ospedale per andaré in panchina a Verona solo 40 giorni dopo la diagnosi di leucemia, sorprendendo e emozionando per primi i giocatori del suo Bologna, ha raccolto applausi dai fan e dai giornali di tutta Europa.

“Mihajlovic promette e mantiene”, ha scritto ad esempio il portoghese ‘Record’. Ma del tecnico serbo e della sua incredibile prima di campionato ha parlato tutta la stampa europea, dalla ‘Bbc’ ad ‘As’.

Secondo il sito dell’emittente britannica, quella di Mihajlovic è stato un “ritorno emozionante”, mentre per i media francesi il suo è un “eccezionale coraggio”.

“Vi leggo tutti. Grazie. Mi scoppia il cuore”, ha scritto su Instagram la figlia Viktorija commentando le centinaia di messaggi di incoraggiamento e ammirazione per il padre.

Viktorija ha condiviso i post per l’allenatore e la foto della madre Arianna, scrivendo “I guerrieri si riconoscono da lontano”. Sempre su Instagram ha pubblicato una foto di Sinisaieri sera al Bentegodi, definendola “La grande bellezza”.

“Dirti che ti amo è troppo poco. La tua forza, la tua grinta e il tuo coraggio, nonostante io sia tua figlia, mi rendono ancora oggi la ragazza più orgogliosa di questo mondo. Sei più di un guerriero, sei più di un combattente, sei più di un leone, tu sei ‘più di ogni cosa’, ha aggiunto la sorella, Virginia.

La decisione é stata presa d’accordo con i medici, ha spiegato il professor Cavo,che ne segue la cura,all’Ansa, e quella di Verona non sarà un’occasione unica: Mihajlovic potrá sedere altre volte in panchina. “Il suo messaggio a tutti é chiaro: dopo 40 giorni di chemio, la vita ricomincia”.

Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha ringraziato il serbo “per questo importante avvio di campionato, è stato un bellissimo esempio”. E il tifosissimo Gianni Morandi lo ha definito “un uomo coraggioso, forte, che sta combattendo una battaglia durissima, quella per guarire dalla sua malattia. Però ha voluto essere lì. Ci siamo emozionati tutti”.

Intanto a Casteldebole si pensa già a venerdì, quando al Dall’Ara arriverà la Spal. Sulla presenza del tecnico non ci sono certezze, anche se secondo alcune fonti Mihajlovic potrebbe essere dimesso dall’ospedale, dove è tornato nella notte, addirittura a metà settimana.

Ha completato infatti il primo ciclo di chemioterapia e i suoi valori stanno gradualmente ristabilendosi. Tutto andrà deciso col pieno accordo dei medici, così come, assicura l’ospedale, è stato fatto per l’uscita veronese.