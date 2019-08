CARACAS – Yulimar Rojas continua a dimostrare che è la regina del salto triplo. L’atleta venezuelana vive un periodo da favola, in poco più di un mese, é diventata la prima creola con un posto garantito per i giochi olimpici di Tokyo 2020. si é appesa al collo prima l’oro nei Giochi Panamericani di Lima e durante il fine settimana è salita sul gradino più alto del podio nel Meeting di Parigi, dodicesima tappa della Diamond League.

La saltatrice nata 23 anni fa a Caracas fa un enorme salto di 15,05 m nel secondo round piazzandosi davanti alla cubana Liadagmis Povea, che arriva seconda con 14,75 m. La giamaicana Shanieka Ricketts lascia il segno con un salto di 14,71 m. per arrivare terza.

“Sono felice, ma anche sono un po’ amareggiata, stavamo lavorando per superare quota 15,05 metri. Oggi abbiamo raggiunto la meta, ma non l’abbiamo superata. Bisogna continuare a lavorare e continuare ad avanzare” ha dichiarato Rojas in un comunicato stampa.

Il salto di 15,05 metri, dell’atleta capitolina é il suo secondo miglior risultato di sempre e le é bastato por salire sul gradino più alto del podio. Ancora più impressionante è stato il fatto che il suo terzo salto di 14,93 m è stato fatto dopo aver saltato 34,2 cm dietro la battuta, che stando alla parola degli esperti in materia: “in una giornata perfetta significherebbe un enorme salto di 15,27!”.

Va ricordato che nella prova disputata all’ombra della Torre Eiffel non c’era la sua acerrima rivale: la colombiana Caterine Ibargüen (medaglia d’oro nei mondiali 2013 e 2015 e nei giochi olimpici di Rio 2016).

La Ibargüen ha dovuto saltare i Panamericani e la Diamond League a causa di un problema al piede. Ma l’attesa sfida tra la venezuelana e la colombiana sicuramente ci sarà a Doha durante il mondiale.

