(ANSA) – GENOVA, 27 AGO – Un genovese di 23 anni è stato arrestato, in applicazione del Codice Rosso, perché ha picchiato la fidanzata fino a provocarle delle fratture. E’ stata la stessa ragazza a denunciarlo alla polizia che, al termine di una breve indagine coordinata dalla Procura e in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Genova, ha arrestato il ragazzo. Tutto è iniziato a giugno quando la ragazza, fidanzata da 4 anni, ha accettato un lavoro come cameriera in una pizzeria. Il ragazzo, per una gelosia morbosa, ha iniziato a offendere la fidanzata ogni volta che quest’ultima rientrava a casa dopo il lavoro. A agosto il giovane ha aggredito la fidanzata colpendola con schiaffi e pugni tanto che lei prima ha chiamato la polizia poi è andata all’ospedale dove i medici le hanno riscontrato varie fratture e traumi guaribili in 30 giorni. Applicando il ‘Codice Rosso’, gli uomini della Mobile hanno arrestato il ragazzo.