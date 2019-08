(ANSA) – MOSCA, 27 AGO – La navetta Soyuz MS-14 con a bordo il “robot-cosmonauta” russo Fyodor è riuscita ad attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) alle 5.08 italiane di oggi. Il 24 agosto un primo tentativo di aggancio era fallito, probabilmente per un problema nel sistema automatizzato di aggancio Kurs. Il robot Fyodor, gioiello dell’intelligenza artificiale ‘Made in Russia’, sarà utilizzato per alcuni esperimenti a bordo dell’Iss e a occuparsene sarà il cosmonauta russo Aleksandr Skvortsov. Inizialmente era attesa al modulo di attracco “MIM2”, ma in seguito al fallito tentativo di attracco registratosi sabato scorso, oggi è stata agganciata al modulo di attracco “Zvezdà”. Per rendere possibile l’operazione, ieri il cosmonauta russo Aleksandr Skvortsov aveva reso disponibile il modulo “Zvezdà” spostando manualmente la Soyuz MS-13, che vi era attraccata, nel modulo “MIM2”. Il robot antropomorfo Fyodor resterà a bordo dell’Iss fino al 7/9. L’umanoide è capace di interagire con gli astronauti.