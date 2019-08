(ANSA) – CAGLIARI, 27 AGO – Non si conosce ancora l’esito della prova del guanto di paraffina, il cosiddetto Stub, eseguito dagli specialisti del Ris dei Carabinieri su un uomo di Genoni (Sud Sardegna), iscritto nel registro degli indagati per l’omicidio del compaesano Roberto Vinci, il 48enne freddato con due fucilate la sera del 20 agosto nelle campagne del suo paese e morto dopo sei ore di agonia in ospedale. Il test per accertare se l’indagato avesse sparato nei giorni precedenti è stato eseguito alla presenza del difensore, l’avvocato Luigi Porcella, ma al momento non sono trapelate indiscrezioni sulla sua identità, né sugli elementi di sospetto in mano alla Procura di Cagliari e al Nucleo investigativo dei Carabinieri di Nuoro che stanno indagando sul delitto. Vinci, prima di morire, sembra abbia detto qualcosa ai suoi soccorritori in merito all’agguato.