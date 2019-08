(ANSA) – PERUGIA, 27 AGO – Per le prossime elezioni regionali in Umbria “ci sono le condizioni per chiudere con una grande coalizione del mondo civico-sociale”. A sottolinearlo è il commissario umbro del Pd Walter Verini. Che oggi ha fatto il punto della situazione in vista del voto. “Il Pd da solo non va da nessuna parte ma chi ambisce a guidare senza il Pd non va da nessuna parte ugualmente” ha detto ancora Verini. Secondo il commissario “c’è una sola strada per cambiare ma anche per mantenere quanto di buono è stato fatto”. Quella, appunto, della grande coalizione civico-sociale. “Alla quale – ha ricordato Verini – abbiamo aperto già da dopo le europee, più ampia a forte possibile e che veda protagoniste anche le forze politiche. Il Pd non ha mai voluto indicare un proprio candidato perché ha rispettato questo mondo cui abbiamo aperto. Vista questa vitalità non ha intenzione di candidare un proprio esponente. Ma una forza che dalle europee è uscita con il 25% deve poterle valutare le candidature”. (ANSA).