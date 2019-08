(ANSA) – BOLZANO, 27 AGO – Un uomo ha perso la vita in un incidente con il parapendio in alta val Pusteria. La disgrazia è avvenuta intorno alle ore 13 sui pendii tra San Candido e Versciaco. L’appassionato di parapendio è precipitato per una cinquantina di metri, morendo sul colpo. Inutile l’intervento dell’elisoccorso Pelikan 2 e del soccorso alpino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. (ANSA).