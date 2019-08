MADRID – Un progetto articolato per le piccole e medie imprese calabresi specializzate nell’ambito enogastronomico. La nostra Camera di Commercio e Industria di Madrid e la Regione Calabria, unite da uno stesso interesse, hanno deciso di aiutare le piccole e medie industrie della Calabria nel loro processo di internazionalizzazione. In particolare, nella selezione dei prodotti idonei per l’export in Spagna e, più in generale, nella conoscenza delle dinamiche del mercato.

L’obiettivo del progetto non è solo portare le aziende calabresi in Spagna ma, soprattutto, permettere ad esse di penetrare un mercato complesso e posizionarsi in maniera stabile. Nell’ambito del progetto, promosso dalla CCIS e la Regione Calabria, vi è l’apertura di uno showroom/gourmet store, collocato in uno dei mercati storici della capitale, per l’esposizione e vendita dei prodotti selezionati. In questo modo si vuole non solo promuovere il prodotto ma anche permettere, in tempi relativamente brevi, un ritorno economico alle aziende.

La nostra Camera di Commercio assumerà il ruolo di “Temporarty Export Manager” e “Brand Ambassador”. E, proprio in tali vesti, offrirá consulenza alle aziende calabresi nella preparazione all’export. In particolare, in tutto quanto relativola normativa locale, l’etichettatura ed il packaging dei prodotti. Garantirà, poi, il collegamento con i probabili soci locali che si occuperanno della logistica, la fornitura e rifornitura dei prodotti.

Non sono previste spese per le PMI, ad eccezione di quelle che dovranno assumere qualora desiderino presenziare ad una o più attività sul territorio spagnolo (spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporti, ecc.).

Per maggiori informzioni:

http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?14709

Redazione Madrid