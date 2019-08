(ANSA) – ROMA, 27 AGO -“Il campionato riparte dal Belgio e dalla splendida pista di Spa-Francorchamps, uno dei tracciati più completi presenti nel calendario del Mondiale. Abbiamo staccato per qualche giorno, giusto il tempo per ricaricare le batterie e tornare in pista pronti ancora una volta a dare battaglia”. Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, suona la carica a Maranello in vista del ritorno in pista a Spa della Formula 1 dopo la pausa estiva. ”Siamo più motivati che mai a fare bene nella seconda parte di stagione e vogliamo provarci fin da questo weekend – aggiunge Binotto – Quello di Spa è un circuito dalle velocità medie molto elevate: il primo e l’ultimo settore sono caratterizzati da lunghi rettilinei che premiano la maggiore velocità, ma è anche nella parte centrale, ricca di curve che richiedono un buon bilanciamento della vettura e un maggior carico aerodinamico, che spesso si riesce a fare la differenza e sul quale dovremo trovare il miglior compromesso di assetto”.