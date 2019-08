(ANSA) – WASHINGTON, 27 AGO – Il centro nazionale per gli uragani ha lanciato un’allerta per una tempesta tropicale e per un possibile uragano a Puerto Rico, mentre la tempesta tropicale Dorian continua a muoversi attraverso i Caraibi verso l’isola, che è territorio americano. Si prevede che Dorian passi vicino o a sud di Puerto Rico mercoledì pomeriggio e sera come tempesta tropicale, col rischio però che diventi un uragano. La governatrice dell’isola Wanda Vázquez Garced ha già dichiarato lo stato di emergenza. Nel 2017 Puerto Rico era stato devastato da due uragani.