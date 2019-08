(ANSA) – TORINO, 27 AGO – Vip e professionisti del golf si sfideranno lunedì 2 settembre nella 16/a edizione della ‘Fondazione Vialli e Mauro Cup’ al Royal Park i Roveri nel parco della Mandria (Torino), manifestazione benefica per raccogliere fondi a favore della ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica. Tra i pro’ dei green ci saranno Rafa Cabrera Bello, Stephen Gallacher, Jorge Campillo, Andrea Pavan, Guifo Migliozzi, Nino Bertasio che si contenderanno il trofeo tra due squadre completate da vip del calcio come il presidente della Juventus, Andrea Agnelli; il vicepresidente Pavel Nedved, Michel Platini, Marco Van Basten, Christian Panucci, Andrea Pirlo, Alain Boghossian. La formula di gara è shot gun 18 buche e le due selezioni saranno capitanate da Gianluca Vialli e Massimo Mauro. I fondi raccolti saranno devoluti ad AriSLA-Fondazione italiana di Ricerca per la Sla.