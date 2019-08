(ANSA) – CASTELSANTANGELO SUL NERA (MACERATA), 27 AGO – “Certezze normative affinché si ricostruisca”, “agevolazioni fiscali e servizi” per far restare la popolazione in un paese con un’età media di 60 anni e far tornare altri con turismo e seconde case, o “il futuro è segnato”. E’ il grido d’allarme del combattivo sindaco di Castelsantangelo sul Nera Mauro Falcucci che da tre anni denuncia gli eccessi di burocrazia, carenza di attenzione per i piccoli Comuni marchigiani e mancanza di certezze per far sopravvivere al sisma il suo paese di montagna del Maceratese al confine con l’Umbria. Il terremoto ha distrutto il 98% delle case di Castelsantangelo, lasciando dietro di sé distruzione, sfollati e incertezza. Colpito dalle scosse del 24 agosto 2016, il paesino in cui – ricorda il sindaco – nel 480 in frazione Nocria Abbondanza Reguardati diede alla luce San Benedetto patrono d’Europa e Santa Scolastica, fu epicentro degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre in cui si sprigionò una magnitudo 6,5. Falcucci ha ancora davanti agli occhi il salvataggio di 26 ospiti di una casa di riposo semidistrutta il 24 agosto: “non abbiamo pianto morti solo grazie all’attenta opera di riqualificazione e miglioramento sismico dopo il terremoto del 1997″. Il paese (poco più di 250 tra cui 140 in casette, 60 con Contributo autonoma sistemazione e 9 in albergo) ha reagito: è tornato un albergo con 20 stanze, un bed & breakfast, c’è un distributore di carburante, un’area commerciale”. E’ uno dei primi Comuni ad aver “fatto le perimetrazioni nel dicembre 2017 anche se i soldi sono arrivati a marzo 2019. Piani attuativi a settembre”. Ora servono “incentivi, servizi e infrastrutture anche telematiche ‘vere'”. “Se non diamo certezze per il futuro la desertificazione comincia a incassare; in una terra che viveva di turismo e seconde case, se non porti figli e nipoti periodicamente si perde l’attaccamento al territorio. Con agevolazioni e servizi ci sarebbe possibilità di un ritorno. Serve garantire un minimo di servizio sanitario e sociale se vogliamo salvare la montagna italiana quella marchigiana – conclude -. Non significa discriminare altre aree ma abbiamo bisogno di un programmazione diversa”.