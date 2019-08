(ANSA) – TORINO, 27 AGO – Doppio appuntamento per lo sport giovanile da domani al 31 agosto, le Ponyadi KEP Italia di equitazione all’Ippodromo Militare di Tor di Quinto a Roma e i Campionati italiani giovanili di vela delle classi in singolo ca Reggio Calabria. Di entrambe è main sponsor Kinder+Sport Join of moving, il progettointernazionale di responsabilità sociale sviluppato dal Gruppo Ferrero in oltre 30 paesi, con l’obiettivo di sostenere l’attività fisica tra le giovani generazioni. La 14/a edizione delle Ponyadi vedrà la partecipazione delle squadre rappresentative di tutte le regioni italiane e di San Marino, con un programma che contempla tutte le discipline equestri. L’appuntamento di Reggio Calabria apre invece un ciclo di manifestazioni che proseguirà con la 34a edizione della Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti, in programma dal 2 al 4 settembre, sempre a Reggio Calabria. Dal 1 al 4 si terrà anche il Meeting Nazionale delle scuole di Vela FIV. (ANSA).