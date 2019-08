CARACAS – Vincere uno scudetto non é facile, sono tanti i calciatori che sognano d’intonare l’urlo: “Siamo noi! Siamo noi! I campioni siamo noi!”. Alcuni appendono gli scarpini al chiodo con questo sogno rimasto nel cassetto, ci sono altri che ci riescono diverse volte e in diversi paesi. Uno dei campioni che é riuscito ad alzare trofei in diversi campionati é un italo-venezuelano, Alejandro Cichero.

In questa lista ci sono campioni come David Beckham, Esteban ‘Cuchu’ Cambiasso, Deco, Zlatan Ibrahimovic, Rivaldo, Arjen Robben, Robinho, Carlos ‘el apache’ Tévez, ed altri. Ma pochi lo hanno fatto in diversi continenti.

Il difensore Alejandro Cichero, classe 1977, ha mosso i suoi primi passi sui campetti del Centro Italiano Venezolano di Caracas. Con il sodalizio di Prados del Este ha vinto un título della Liga de Criollitos César del Vecchio nella stagione 1996-1997. Poi ha iniziato a mostrare il suo talento in giro per il mondo a livello di club e con la sua seconda pelle: quella della Vinotinto.

Cichero ha iniziato a collezionare trofei nel 2004, allora giocava con gli uruguaiani del Nacional ed vinse il Torneo Apertura.

Il suo talento lo ha portato nel vecchio continente per difendere i colori dei bulgari del Lietex Lovech. Con la maglia degli “Oranzhevite” (gli arancioni) ha vinto due Coppe Bulgare: 2004 (battendo 4-3 ai calci di rigore il CSKA Sofia, i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2) e 2008 (superando 1-0 in finale il Chemo More Varna). Nella stagione 2006-2007 é arrivato in finale con il Lietex Lovech, ma sono stati battuti per 1-0 dal Levski Sofia.

Alejandro Cichero, é volato in Cina per giocare con il Shandong Luneng. Con la “Taishan Dui” (La squadra del Monte Tai) ha vinto lo scudetto nel 2008.

Poi rientrerà in Venezuela, per indossare la maglia del Caracas. Con i capitolini vincerà lo scudetto il famoso 30 maggio 2010. Giorno che é rimasto nella memoria dei tifosi dei “rojos del Ávila” per il travolgente 1-4 in casa degli acerrimi rivali del Deportivo Táchira. Per la cronaca, in quella partita, suo fratello Gabriel segnò un gol da cineteca.

Nel 2011, indosserà la maglia dei colombiani del Millonarios con cui vincerà la coppa nazionale con il connazionale Richard Páez in panchina.

A completare la sua collezione di trofei c’é un Torneo Iberico difendendo i colori del Centro Italiano Venezuelano. Ma qui, Alejandro non evitava i gol anzi li segnava, giocava con la maglia numero 9 sulle spalle.

Questo campione targato CIV di Caracas fa parte della dinastía pallonara dei Cichero: suo papá Mauro ha partecipato con la Vinotinto alle Olimpiadi Mosca 1980, suo fratello Gabriel ha coinciso in squadra con lui in diverse occasioni ed é anche un forte difensore ed infine Mauro Junior gioca con il Dallas nella Major League Soccer.

(di Fioravante De Simone)