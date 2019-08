SAN PAOLO.- Il Brasile rifiuta i 20 milioni di aiuti promessi dal G7 al vertice di Biarritz per combattere gli incendi che stanno mandando in fumo l’Amazzonia e indignando il mondo.

Dopo lo scontro dei giorni scorsi con Emmanuel Macron, accusato di essere “un colonialista”, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha avvertito che accetterà di discutere di un’assistenza estera per i roghi solo se il francese ritirerà gli insulti che gli ha rivolto e ha ribadito che la sovranità del Brasile sul suo territorio non è in discussione.

“Anzitutto, il signor Macron deve ritirare gli insulti che ha rivolto alla mia persona. Perché mi risulta che mi ha dato del bugiardo”, ha spiegato il presidente brasiliano al suo arrivo alla sede dell’esecutivo per una riunione con i governatori dei nove Stati amazzonici, aggiungendo che l’inquilino dell’Eliseo deve anche chiarire se, “come mi risulta dalle informazioni di cui dispongo, la nostra sovranità sull’Amazzonia è messa in discussione”.

Sabato scorso, prima dell’inizio del vertice dei sette grandi, l’Eliseo ha diffuso una nota durissima nella quale ha scritto che “Bolsonaro ha mentito al vertice del G20 di giugno a Osaka, decidendo di non rispettare i suoi impegni sul clima”.

Durante il summit di Biarritz, inoltre, Macron ha parlato della possibilità che un Paese possa prendere “misure che contrastano con l’interesse dell’intero pianeta”, segnalando che “ong e attori internazionali, anche giudiziari, si chiedono da anni se è possibile definire uno statuto internazionale per l’Amazzonia”.

Macron oggi ha cercato di abbassare i toni sostenendo che il modo in cui Bolsonaro ha accolto l’offerta di aiuto da parte del G7 è sbagliato, perché “la solidarietà internazionale è un segno di amicizia”.

Pur osservando maliziosamente che “alcuni dirigenti sembrano pensare che in fondo la sovranità è aggressività, e questo è profondamente sbagliato”.

Bolsonaro non è stato l’unico a Brasilia a rintuzzare Macron. Il suo ministro degli Esteri, Ernesto Araujo, ha detto che il francese “non è riuscito a inserire la sua idea di un’iniziativa per l’Amazzonia nel comunicato del G7, ma l’ha presentata alla conferenza stampa finale per dare l’impressione che esiste un consenso fra i Paesi del gruppo”.

Mentre Onyx Lorenzoni, ministro della Casa civile – incarico equivalente a quello di primo ministro – ha attaccato: “Macron non riesce nemmeno a evitare un incendio in una chiesa che è patrimonio dell’umanità (Notre-Dame, ndr) e vuole insegnarci cosa fare con il nostro Paese? Ha già molto da fare a casa sua e nelle colonie francesi…”.

Da parte sua Donald Trump, che condivide con l’omologo brasiliano lo scetticismo sui fenomeni del cambiamento climatico, ha dichiarato il suo appoggio a Bolsonaro per il lavoro in Amazzonia in un tweet nel quale – senza mai menzionare Macron o il G7 – ha scritto che il presidente “sta laborando duramente per gli incendi in Amazzonia e sta facendo un grande lavoro per la gente del Brasile”. “Lui e il suo paese hanno il pieno appoggio degli Usa!”, ha assicurato il tycoon.

Secondo l’entourage di Bolsonaro, citato dalla Folha de Sao Paulo, “l’intervento di Trump è stato fondamentale per evitare un’azione più incisiva della Francia riguardo all’Amazzonia al vertice G7”.

E oggi, nel suo incontro con i governatori dell’Amazzonia, il presidente brasiliano ha ringraziato Trump e altri due capi di governo che hanno partecipato al G7 come invitati – il cileno Sebastian Pinera e lo spagnolo Pedro Sanchez – con i quali ha detto di aver parlato “perché calmassero le acque e portassero serenità ad una riunione così importante come quella del G7”.

In attesa che Brasilia decida di accettare i 20 milioni del G7 intanto, continuano ad arrivare offerte di aiuto dall’estero: oggi è stato il canadese Justin Trudeau ad annunciare la disponibilità di Canadair per spegnere le fiamme che divorano la foresta oltre a ben 15 milioni di dollari di aiuti.

(di Javier Fernandez/ANSA)