(ANSA) – ROMA, 27 AGO – Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini si sono qualificati per il secondo turno degli Us Open di tennis. Sonego ha battuto lo spagnolo Marcel Granollers in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4, mentre Berrettini ha superato il francese Richard Gasquet in 6-4, 6-3, 2-6, 6-2.