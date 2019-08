CARACAS – Ieri sera, Gleyber Torres (22 anni) ha messo a segno il suo 33esimo fuoricampo stagionale nella vittoria 5-4 dei New York Yankees contro i Seattle Mariners. Questo homerun é il 13esimo nel mese d’agosto, stabilendo un nuovo primato per un pelotero creolo in un solo mese.

La vittima di Torres é stato il lanciatore mancino Tommy Milone, la palla é arrivata nella gradinata centrale del T-Mobile Park della città di Seattle. Nel suo volo, la sfera ha percorso 438 piedi, ma la cosa più importante si é lasciato alle spalle i primati di battuta di campioni del calibro di: Andrés Galarraga Padovani (agosto, 1996), Miguel Cabrera (maggio, 2013) ed Eugenio Suárez (luglio, 2019), con 12 fuoricampo.

Grazie alla sua prestazione nel mese d’agosto, a suon di homerun Gleyber Torres ha scritto il suo nome accanto a mostri sacri come: Babe Ruth (15), l’italo-americano Joe Di Maggio (14) e Mickey Mantle (13) come gli unici quattro giocatori dei Yankees che hanno raggiunto quota 13 fuoricampo nell’ottavo mese dell’anno.

Il record del pelotero creolo potrebbe migliorare nei prossimi giorni e potrebbe raggiungere o superare y “Yankee Clipper” (DiMaggio) o al Bambino (Babe Ruth).

(di Fioravante De Simone)