BOGOTA’. – Al suo arrivo oggi in Perù, il presidente della Colombia Iván Duque ha ribadito la richiesta del suo paese di istituire un meccanismo di coordinamento per le nazioni amazzoniche, per prevenire catastrofi naturali come quella che il Brasile vive attualmente.

È “urgente” la “necessità di coordinare le nostre azioni” per “poter rispondere insieme alla difesa di questo polmone dell’umanità”, ha dichiarato Duque.

Il presidente colombiano si riunirà nella città di Pucallpa con il suo omologo peruviano, Martín Vizcarra, nell’ambito di una nuova riunione del “Gabinetto binazionale”, spazio massimo per il dialogo politico tra le due nazioni attivo dal 2014.

L’incontro si svolge in un momento in cui due grandi temi interessano entrambi i paesi: la crisi ambientale dovuta agli incendi nell’Amazzonia brasiliana e la migrazione venezuelana, questione tornata al centro del dibattito regionale dopo che l’Ecuador ha introdotto l’obbligo di visto l’ingresso dei migranti nel Paese.

“Oggi siamo qui per continuare a costruire un rapporto che sta diventando sempre più forte”, ha sottolineato Duque atterrando all’aeroporto Capitán David Abensur Rengifo a Pucallpa, nel Perù centro-orientale.