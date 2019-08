CARACAS – Dopo una preparazione che si é svolta in tre continenti: America, Europa ed Asia la Vinotinto dei canestri dovrà iniziare a fare sul serio. Oggi, il coach Fernando Duró ha diramato la lista dei convocati per il mondiale che si disputerà in Cina tra il 31 agosto ed il 5 settembre.

I playmaker saranno Heissler Guillent e Gregory Vargas, le guardie tiratrici Jhornan Zamora, Dwight Lewis, José Vargas, Pedro Choruio e Anthony Pérez. Le ale piccole Miguel Ruiz, Néstor Colmenares, Luis Bethelmy e Michael Carrera, infine il pivot sarà Windi Graterol.

“Il nostro punto di forza sarà la difesa, c’è uno schema che abbiamo testato in questo periodo, contro il Senegal e la Turchia abbiamo disputato le nostre migliori gare. La squadra ha disputato un’ottima tournée, sono felice con il mio gruppo per il lavoro svolto durante la preparazione” ha dichiarato il coach Duró in un comunicato stampa.

Il coach argentino ha ringraziato José Ascanio, Yohanner Sifontes ed Edwin Mijares che hanno fatto parte del gruppo fino ad oggi. Duró li ha animati dicendogli di sforzarsi ancora un po’ per entrare nel gruppo nei prossimi impegni della Vinotinto dei canestri.

La nazionale creola ha concluso la sua partecipazione all’Atlas Challenge al secondo posto alle spalle della Grecia. A questa manifestazione cestistica hanno partecipato Turchia, Repubblica Dominicana, Senegal, Porto Rico, Giordania e Cina.

La Vinotinto farà il suo esordio nel mondiale cinese sabato 31 agosto alle 4:00 contro la Polonia, poi lunedì alla stessa ora se la vedrà con la Costa d’Avorio, infine chiuderà la sua partecipazione nella fase a gironi mercoledì 4 settembre contro la Cina (palla a due alle 8:00)

L’ultima partecipazione della Vinotinto dei canestri in un mondiale risale all’edizione 2006 che si é disputata in Giappone. Durante quella kermesse iridata i creoli sfidarono Nigeria (vittoria 84-77), Libano (ko 72-82), Argentina (sconfitta 54-96), Francia (ko 61-82) e Serbia (sconfitta 65-90).

(di Fioravante De Simone)