(ANSAmed) – TEL AVIV, 27 AGO – Almeno due poliziotti palestinesi sono rimasti uccisi, e un altro ferito in modo grave, in un’esplosione avvenuta questa sera a sud di Gaza. Lo ha detto il ministero della sanità locale, riferito da fonti locali, senza specificare tuttavia le cause dell’esplosione. Non si hanno al momento altre informazioni. L’esercito israeliano ha negato ogni suo coinvolgimento nella vicenda dicendosi “all’oscuro di ogni attacco” nella Striscia. (ANSA).