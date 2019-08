(ANSA) – NEW YORK, 27 AGO – Un incendio imponente è divampato in una chiesa di Philadelphia. I pompieri sul luogo stanno incontrando difficoltà a controllare le fiamme al Greater Bible Way Temple. Secondo le prime indicazioni non ci sarebbero feriti. Non è al momento chiara la causa che ha scatenato le fiamme. Le immagini mostrano lunghe e nere colonne di fumo che si alzano dalla struttura, riportando alla mente le fiamme che il 15 aprile scorso avvolsero la Cattedrale di Notre-Dame a Parigi. (ANSA).