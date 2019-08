(ANSA) – MANILA, 28 AGO – Tre persone, inclusa una bambina di un anno, sono morte la notte scorsa nelle Filippine a causa di un incendio scoppiato a bordo un traghetto nel sud del Paese: 245 persone sono state tratte in salvo da pescherecci e navi che transitavano nella zona. La Guardia Costiera è ancora alla ricerca di eventuali dispersi. Secondo il registro di bordo, sul ferry c’erano 36 membri dell’equipaggio e 136 passeggeri, di cui 28 bambini, un numero nettamente inferiore alle persone tratte in salvo: per questo, la Guardia Costiera ha reso noto che la polizia chiederà spiegazioni al riguardo alla proprietà e al comandante del traghetto. Sembra che le fiamme siano divampate nella sala macchine: l’incendio ha distrutto quasi completamente l’imbarcazione – la M/V Lite Ferry 16 – che però non è affondata. La sciagura è avvenuta circa tre chilometri al largo del porto di Dapitan, nelle provincia di Zamboanga del Norte, dove il ferry era diretto dopo essere salpato martedì da Santander, nella provincia centrale di Cebu.