(ANSA) – ROMA, 28 AGO – Rafa Nadal, 33 anni, n.2 del mondo, ha esordito alla grande negli Us Open di tennis, il quarto e ultimo Slam della stagione agonistica 2019. Lo spagnolo ha battuto l’australiano John Millman (60) per 6-3, 6-2, 6-2, dopo 2h07′ di gioco. La buona notizia per Nadal è arrivata anche dall’eliminazione di alcuni favoriti dalla rassegna newyorkese. Il maiorchino domani, nel secondo turno, affronterà un altro australiano, il 23enne Thanasi Kokkinakis (203), ex promessa del tennis mondiale, penalizzato dai numerosi infortuni che ne hanno compromesso la crescita sportiva.